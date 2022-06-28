Основные усилия оккупанты сосредотачивают на продолжении наступления на направлении Изюм-Славянск.

Украинские защитники остановили вражеское наступление в направлении Долгенькое - Долина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Долгенькое - Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредоточивает на продолжении наступления на направлении Изюм - Славянск. Совершил обстрелы позиций наших войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Грушеваха. Попытку вражеского наступления в направлении Долгенькое - Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, накануне оккупанты ударили по шахте в Донецкой области: под землей остались люди, начался пожар.

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