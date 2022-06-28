Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически на всех направлениях ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов. Также наши воины продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач. Результаты доразведываются", – говорится в сообщении.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка Черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, украинские защитники остановили вражеское наступление в направлении Долгенькое - Долина.

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