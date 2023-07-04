Сейчас украинские бойцы формируют плацдарм для атаки, отметил Роман Свитан.

В ближайшее время Силы обороны Украины совершат прорыв первой линии обороны российских войск на Запорожском направлении фронта.

"Идет подготовка к прорыву… Формирование плацдарма, уничтожение российских войск на некоторых объектах… Подходим к линиям фронта, которые уже можно будет прорывать", - заявил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, всегда такие операции проводятся полторы-две недели, но они "задержались": "Россияне сделали довольно глубокие укрепрайоны перед линией обороны, достаточное количество минных полей".

В частности, украинские бойцы на этой или, максимум, на следующей неделе будут прорываться в районе Орехово, отметил эксперт: "Начнет работать тяжелая артиллерия".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Как писал УНИАН, на Бердянском направлении в рамках контрнаступления ВСУ продвинулись до 2 километров вглубь вражеских позиций. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, наносят огневое поражение по выявленным целям россиян, ведут контрбатарейную борьбу и проводят разминирование.

За сутки на указанном участке фронта ликвидированы 72 оккупанта, ранены 166 захватчиков, уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники войск РФ: в частности, 2 танка, 9 бронированных боевых машин, 8 артсистем и минометов, 4 реактивных систем залпового огня.

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