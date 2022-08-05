Центр противодействия дезинформации прокомментировал распространенный Россией нарратив о возможных провокациях со стороны ВСУ на украинских АЭС.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины прокомментировали основной нарратив, что сегодня продвигают российские СМИ о возможных провокациях со стороны ВСУ на украинских атомных электростанциях.

Как сообщает ЦПД в Telegram-канале, российский нарратив, который активно распространяет пропаганда РФ, имеет сразу несколько манипулятивных причин.

"Во-первых, сегодняшнее заявление МИД РФ может быть ответом на заявление (МАГАТЭ), что ситуация на захваченной Россией в марте Запорожской АЭС "вполне вышла из-под контроля". Во-вторых, подобное заявление рашисты могут использовать как своеобразное алиби, самостоятельно обстреляв АЭС и обвинив в этом ВСУ", – говорится в сообщении.

Обращается внимание, что на территории ЗАЭС базируются российские войска и оккупанты используют атомный объект как прикрытие.

"Подобные действия врага дают понять, что Запорожская АЭС играет значительную роль в будущем при контрнаступлении украинских войск, и оккупанты будут продолжать ядерный шантаж", – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Обстрел Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома", войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожской тепловой электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: