Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании – и "насыпали" туда.

Воины 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ устроили успешную засаду на оккупантов, уничтожив два десятка российских солдат.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Украины.

На кадрах показано нарезку из длинного видео, как в полуразрушенное здание сходятся российские захватчики. Дождавшись удобного случая, был нанесен огневой удар по живой силе противника. Впрочем, видно, что одному оккупанту все-таки удалось уцелеть.

Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании – и "насыпали" туда" – говорится в подписи к видео.

Напомним, несколькими днями ранее морские пехотинцы устроили засаду на Донецком направлении и ликвидировали 15 оккупантов, еще троих взяли в плен.

В целом с начала полномасштабной войны в Украине было ликвидировано 41 650 оккупантов. Дорогой бронированной техники оккупантов - минус 9 единиц за сутки.

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