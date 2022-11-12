Линейного контрнаступления с форсированием Днепра, по мнению эксперта, не будет.

Украинское контрнаступление на юге будет продолжаться, где именно - будет неожиданностью для врага.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев во время информационного телемарафона.

"То, что на юге нашей страны контрнаступление будет продолжаться - это для меня очевидно. Где именно? Это государственная тайна и думаю, что в определенной степени это будет неожиданностью для врага. Но то, что украинское контрнаступление будет продолжаться-это очевидно", - рассказал военный эксперт.

Но Селезнев убежден, что линейного контрнаступление с форсированием Днепра не будет, такой вид боевых действий ведет к большим потерям личного состава. Эксперт уверяет, что есть масса других асимметричных вариантов развития действий украинских сил обороны.

Контрнаступление на юге: главные новости

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

11 ноября, в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку Украина возвращает Херсон.

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