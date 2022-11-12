Оккупационная администрация якобы переехала из Херсона "временно".

Российская оккупационная администрация после освобождения Херсона назвала Геническ новой "столицей" оккупированной Херсонской области.

Как пишет кремлевское издание ТАСС, "администрация" выехала за Херсон "временно".

"Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти", - заявил так называемый "представитель" оккупационной "администрации региона".

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Освобождение Херсона

9 ноября Россия объявила, что отступает с западного берега Днепра. Вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона и правого берега Херсонской области.

По состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

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