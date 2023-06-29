В частности, захватчики безуспешно атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили наступления российских захватчиков на пяти направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 40 боевых столкновений", - сказано в сводке.

Как отметили в Генштабе, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки.

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В то же время, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного.

Также на Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта.

При этом, на Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Война в Украине - главное на утро 29 июня

28 июня Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отметил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу на поле боя. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение.

Отдельно украинские военные в течение 28 июня мощно ударили по позициям оккупантов, "минуснув" позиции ПВО и артиллерийских подразделений врага. В частности, наша боевая авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5-по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

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