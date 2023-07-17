Наши защитники и противник на некоторых участках фронта используют тактику растягивания резервов, отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на юге продолжается, и во время него наши воины пытаются найти слабое место противника.

На южной части украинского государства бойцы используют тактику растягивания резервов, рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "FreeДом". Эксперт добавил, что российские оккупанты в Украине тоже пытаются использовать такую же тактику.

"Тактика растягивания резервов, она сейчас в значительной степени работает на Запорожском направлении, на южном фронте имеется ввиду, где украинская армия пытается найти слабое место…", - заявил он.

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Стоит отметить, что такая тактика предполагает нанесение ударов на разных направлениях.

Украинское контрнаступление 2023 продолжается - сегодня это стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия начались. По его словам, наши воины были настроены позитивно.

Утром 16 июля Генштаб ВСУ сообщал, что наши защитники продолжают контрнаступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях и, в частности, закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, противники пытаются не допустить продвижения наших воинов на Запорожском и Херсонском направлениях. Украинские воины в ходе контрнаступательных действий уже усвободили ряд населенных пунктов.

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