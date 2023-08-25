Игорь Романенко рассказал о состоянии второй линии обороны захватчиков.

В сентябре будут приняты важные решения по освобождению оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, отвечая на вопрос журналистов о продвижении Сил обороны в Запорожской области, удары по оккупантам в оккупированном Крыму, "инцидента" в РФ и т. д. В частности, по его словам, можно говорить о том, что ВСУ сделали очередной шаг к "взлому" достаточно мощной системы обороны оккупантов на юге Украины.

Он отметил, что на освобождение определенных участков на мелитопольском, бердянском направлении ушло фактически три месяца, что свидетельствует, в том числе о необходимости дополнительных возможностей для нанесения ударов по противнику – пролому его обороны. После того, как это будет сделано, вероятно, последует введение в действие оперативных стратегических резервов Сил обороны. "Силы бороны осуществляют эту задачу последовательно, в тяжелейших боях", - акцентировал Романенко.

По его словам, вторую линию оборону оценивают по-разному и, возможно, она менее заминирована, чем первая. В частности, в силу того, что российская армия должна была оставить соответствующие коридоры, по которым оккупанты сами же проходили при переброске своих резервов и т. д. В то же время, вторая линия обороны содержит специальные бетонированные сооружения, взрывные и невзрывные преграды, противотанковые рвы.

"То есть, не должно быть иллюзий, что все это (освобождение территорий – УНИАН) дается легко и просто", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил: очень важно, чтобы анонсированные союзниками поставки вооружения были осуществлены в обещанные сроки, так как это необходимо для усиления имеющегося потенциала ВСУ.

Эксперт также выразил надежду на то, что 120-тысячная группировка на востоке Украины исчерпала свой наступательный импульс, который удалось подавить героическими усилиями Сил обороны Украины. В настоящее время там продолжаются тяжелые бои, но продвижение оккупантов остановлено.

"То есть, бои идут и события развиваются очень динамично. Следующий месяц – месяц ответственных решений нашего Генштаба по задействованию как сил нанесения ударов так, возможно, и введения стратегических резервов, которые подготовлены вместе с союзниками", - сказал генерал Романенко.

Он также не исключает, что вскоре еще больше покажут себя в действии различные украинские беспилотники. Также эксперт отметил работы украинских спецслужб, которые провели определенные операции по упреждению возможных шагов захватчиков в том же Крыму.

Он пояснил, что с мыса Тарханкут России удобно контролировать западную, северо-западную части Черного моря – от Одессы до Крыма. Для более эффективного задействования дронов Силам обороны надо понизить потенциал противовоздушной обороны противника. "Это и было сделано – очень решительно и неожиданно", - заявил Романенко.

Он обратил внимание: Силам обороны Украины, учитывая преимущество оккупантов, в частности, в живой силе и пр., удается проводить не только оборонительные, а и наступательные действия.

Операции Украины в Крыму

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа стало известно, что в оккупированном Крыму украинская разведка осуществила высадку, и там состоялся бой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе спецоперации "все задачи выполнены".

Позднее ГУР обнародовало видео этой спецоперации, которая прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил: операции не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория Украины не будет освобождена от оккупантов.

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