На днях стало известно, что британские войска готовят украинскую бригаду спецназовцев для деоккупации полуострова.

Прогнозы об освобождении временно оккупированного Россией Крыма до Рождества эксперты воспринимают скептически.

Комментируя подготовку в Великобритании украинского спецназа для соответствующей военной операции, военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что наиболее оптимальный вариант для Украины - не штурм, а изоляция полуострова, что займет больше времени.

"Мы неоднократно видели, что на постоянной основе там (в Великобритании - УНИАН) находится определенное количество наших военных, которые готовятся к освобождению территории Украины. Однако, говорить сразу о том, что это произойдет до Рождества, нет. Я считаю, что в целом освобождение полуострова Крым будет происходить не посредством некой десантной операции, применения таких вот штурмовых элементов, а посредством изоляции", - сказал он.

Генерал-майор Службы безопасности Украины, экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун резко раскритиковал предположение, что Крым реально освободить до Рождества:

"Надо понимать реалии военных операций. Если мы хотим угробить всю армию, наверное, да… Сконцентрируем весь удар на Чонгар, и пойдем… Кто-то пробьется, кто-то не пробьется. Смысл? Стоит вопрос, чтобы сохранить людей".

Украинский спецназ готовят для деоккупации Крыма - что сообщалось

Напомним, на днях стало известно, что британские войска готовят элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы вывести российские войска из строя и деоккупировать Крым до Рождества

Сообщалось, что более 2000 солдат прибыли в удаленный район Дартмура для участия в специальных учениях. Именно эти бойцы якобы сформируют острие атаки во время вторжения.

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