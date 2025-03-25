По словам морпеха Алексея Василюка, перед отправкой подразделения рассказали все об операции: как, на какое количество дней, какой план.

Тренировки военных для Запорожского контрнаступления были действительно качественные, говорит Алексей "Мутный" Василюк - морпех, ветеран и боец 412 полка Сил беспилотных систем NEMESIS. Об этом он рассказал в интервью для Армия TV.

Военный отметил, что должен был участвовать в контрнаступлении, но этого так и не произошло, поскольку по дороге на позиции получил ранение. На подъезде к определенной посадке завязался бой и тогда в БТР, в котором он ехал с другими морскими пехотинцами, попал вражеский FPV-дрон. А поскольку броня на этой машине была "суперслабенькая", то из тех, кто был внутри, семеро получили ранения, трое погибли, рассказал Василюк. После этого, отметил он, на службу смогли вернуться только трое из ребят, кто были в этой машине.

"Многие говорят о том, что планирование Запорожского контрнаступления было ужасным. Я не могу подтвердить или поспорить, потому что на тот момент к какому-то планированию не имел отношения абсолютно. Но я скажу о тренировках, как мы готовиться к этому. Это было действительно качественно", - отметил Василюк.

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Он добавил, что его подразделение тогда уже имело определенный пройденный боевой путь.

"Боевой опыт и вообще тренировки, обучение - это не о количестве выстрелянных патронов где-то на полигонах. А это о количестве твоих выходов, из которых ты вернулся. И опыт, который ты можешь потом повторить или не повторить. Это когда ты понимаешь, что если вот так дрон жужжит над тобой, то это уже опасно, что вот здесь можно проходить, а здесь можно перебежать в посадочку", - объяснил Василюк.

И в этом смысле его подразделение уже проходило тренировки.

"Тренировки были действительно качественные. И наш командир взвода разведки рассказал нам план полностью - как, насколько, на какое количество дней, какой план", - отметил Василюк.

Запорожское контрнаступление - что известно

Как сообщал УНИАН, летним украинским контрнаступлением 2023 года планировалось, что Силы обороны прорвут оборону россиян и в течение нескольких месяцев выйдут к побережью Азовского моря и тем самым перережут России сухопутное сообщение с оккупированным Крымом. Впрочем, запланированное наступление не удалось, ограничившись небольшими локальными достижениями территории.

Несмотря на провал сухопутной наступательной операции, Украина достигла значительных успехов в ударах по территории оккупированного Крыма и поставила под сомнение российское морское господство в ходе битвы за Черное море.

Впоследствии СМИ писали, что руководство Пентагона хотело, чтобы украинская армия применила в контрнаступлении тактику, отличную от той, к которой ВСУ привыкли за время войны на Донбассе. От Украины ожидали маневрового "общевойскового" боя, а вместо этого ВСУ применили тактику малых пехотных групп.

Военный обозреватель Олег Жданов отметил, что американцы фактически хотели, чтобы украинская армия попыталась реализовать классический российский "мясной штурм".

В конце августа газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой раскритиковала тех, кто упрекал Украину за использование тактики малых групп вместо тактики общевойскового боя во время летнего контрнаступления. Издание обвинило Пентагон в устаревших взглядах на военную тактику и отметило, что ВСУ потеряли бы всю свою боевую мощь за считанные дни, если бы прислушались к советам от США.

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