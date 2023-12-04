Военное руководство США представляло себе классический "общевойсковой бой", похожий на битву из Второй мировой войны.

Руководство Пентагона хотело, чтобы украинская армия применила в контрнаступлении совсем другую тактику чем та, к которой ВСУ привыкли за время войны на Донбассе. Об этом осведомленные источники рассказали Washington Post.

Источники утверждают, что в феврале в Пентагоне состоялось совещание, на котором обсуждали стратегию украинского контрнаступления на юге. Тогда командующий Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин выразили убеждение, что для достижения успеха Украина "должна воевать по-другому", чем она привыкла.

"С 2014 года они сосредоточились на ожесточенной, но не интенсивной борьбе с силами России на востоке Донбасса. Организация широкомасштабного наступления требовала бы значительных изменений в структуре и тактике сил и средств", – считали руководители Пентагона.

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Милли и Остин сходились во мнении, что ВСУ должны воплотить на поле боя концепцию так называемого "общевойскового боя" (combined arms). То есть широкомасштабных маневров по образцу крупных сражений Второй мировой войны.

"Вместо того, чтобы вести огонь из артиллерии, затем "продвигаться вперед" и еще стрелять, украинцы должны "воевать и стрелять одновременно", а новоподготовленные бригады – двигаться вперед с бронетехникой и артиллерийской поддержкой "каким-то симфоническим способом", - пояснил эту идею один из собеседников издания.

Именно к такому бою украинских солдат пытались подготовить западные инструкторы во время учений на европейских полигонах зимой и весной. Однако, если американские подразделения отрабатывают навыки общевойскового боя минимум год, то украинцы имели на подготовку считанные месяцы.

Критика и контр-критика украинского контрнаступления

Как писал УНИАН, отставной генерал США Бен Ходжес неоднократно подчеркивал, что для победы над Россией Украине нужно значительно больше оружия, чем она фактически имеет. Он также напоминал, что США перед тем, как проводить масштабную наземную операцию, сначала обеспечивают тотальное доминирование над врагом в воздухе и несколько недель, если не месяцев, наносят воздушные удары. И лишь потом ступают сапогом на поле боя.

В конце августа авторитетная газета The Wall Street Journal выпустила редакционную статью, в которой раскритиковала тех, кто упрекает Украину за использование тактики малых групп вместо тактики общевойскового боя. Издание обвинило Пентагон в устаревших взглядах на военную тактику и отметило, что ВСУ потеряли бы всю свою боевую мощь за считанные дни, если бы прислушались советам от США.

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