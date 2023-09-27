Американский генерал раскритиковал тех, кто не доволен действиями украинской армии.

Те, кто критикует украинское контрнаступление, находясь "в 8000 км" от линии фронта, демонстрируют свой непрофессионализм, им должно быть стыдно. Как сообщает "Голос Америки", такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес во время конференции в Вашингтоне.

"Это непрофессиональные и бесполезные заявления", - сказал Ходжес, отвечая на вопрос о западной критике украинского наступления.

Он в частности напомнил, что Украина вынуждена была начать крупное контрнаступление, фактически не имея авиации, тогда как США или Великобритания никогда бы на это не решились при таких условиях.

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"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", - подчеркнул Ходжес, объясняя, что украинская армия сейчас проводит многосоставные комплексные операции, в которых задействованы специальные подразделения, дроны и кибервойска.

Американский генерал также назвал впечатляющей работу ВСУ по уничтожению военных возможностей Черноморского флота России.

"К сожалению, украинцы и в дальнейшем несут большие потери, потому что мы, Запад, не предоставили им необходимых возможностей. И я говорю именно о высокоточном оружии большой дальности", – говорил Ходжес в интервью "Голосу Америки" в конце августа.

Контрнаступление Украины - последние новости

Как писал УНИАН, советник одного из бывших президентов США Стивен Хэдли назвал главные уроки войны в Украине. В частности он обратил внимание на важность военных альянсов и готовности союзников США бороться за свою свободу, как это демонстрирует Украина.

Что же касается темпов украинского продвижения на юге и востоке, то, по мнению известного военного аналитика Майкла Кофмана, развязка контрнаступления уже близко. Он обратил внимание на то, что обе армии уже задействовали стратегические резервы, поэтому теперь все будет зависеть от того, кто исчерпает свои резервы первым.

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