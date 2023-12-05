Украинские эксперты объяснили, в чем критика со стороны Пентагона справедлива, а в чем - нет.

Тактика концентрированных ударов большими массами войск на узком направлении, которую украинскому командованию навязывал Пентагон перед контрнаступлением, по сути и есть кровавый "мясной штурм". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии "Фокусу".

"Если бы мы пошли в лобовую атаку, как этого хотели партнеры, это был бы мясной штурм. Надо отдать должное Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что он не согласился на мясорубку", — считает эксперт.

По мнению Жданова, механизированная атака в лоб на укрепленные российские позиции в условия дефицита оружия и почти без поддержки авиации привела бы к огромным потерям. Именно поэтому украинский Генштаб выбрал более осторожную тактику.

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"Правильно на эту тему высказался генерал Бен Ходжес. Он сказал, что американская армия — образец армии НАТО — никогда бы не начала наступательные действия без преимущества в воздухе. А Washington Post пытается поставить нам в укор, что мы не согласились идти на мясной штурм без брони, дальнобойных ракет и авиации", — добавляет эксперт.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко в свою очередь отмечает, что некоторые претензии Пентагона все же справедливы. В частности в том, что касается концентрации усилий на каком-то одном направлении.

"РФ в начале полномасштабного вторжения атаковала нас по всему периметру, затем поняла, что сил не хватает, и сконцентрировала их на Востоке, закрепилась на Юге. Возможно, справедливо было действовать аналогично", — отмечает он.

Также Рыженко критикует украинское командование за слишком долгое откладывание контрнаступления, из-за чего Россия получила время на подготовку.

"Ожидали начало в апреле или мае. РФ воспользовалась временем, чтобы поставить мины", — говорит он и добавляет, что бравурные реляции о скорой победе, звучавшие перед началом летней кампании, тоже были ошибкой.

Пентагон критикует украинскую тактику

Как писал УНИАН, накануне Washington Post опубликовала большую статью, посвященную неудачному летнему контрнаступлению ВСУ. Среди прочего в ней рассказывается, что Пентагон рассчитывал, что ВСУ применять тактику "общевойскового боя", предусматривающую одновременные действия разведки, артиллерии, бронетехники, пехоты и авиации. Однако украинцы действовали тактикой малых пехотных групп.

Также Пентагон настаивал, что украинцы должны сосредоточить свои усилия на каком-то одном направлении – лучше всего на попытке прорваться к Мелитополю и разрезать российский фронт на две части. Но вместо этого украинское командование устроило наступление на трех направлениях сразу – на Бердянск, на Мелитополь и на Бахмут.

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