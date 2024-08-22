В четверг, 22 августа, в российском порту "Кавказ", что в Керченском проливе, прогремел взрыв. Атакован паром "Конро Трейдер".
Об этом сообщают OSINT-аналитики "КиберБорошно", этот паром был единственным, который функционировал между Керчью (временно оккупированный Крым) и Россией.
Удар по порту "Кавказ" - что известно
Как сообщал УНИАН, днем в четверг, 22 августа, в оккупированном россиянами Крыму объявили о ракетной опасности из-за угрозы атак. В воинских частях Севастополя включили воздушную тревогу.
В то же время на Кубани был виден столб дыма. Крымские паблики писали, что пожар мог начаться в районе порта "Кавказ" на Таманском полуострове.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.
Впоследствии российские власти подтвердили атаку на порт "Кавказ". Горел паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.
Во время удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Для тушения парома в порту "Кавказ" привлекли пожарный поезд. Паром затонул.