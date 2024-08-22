Атакован паром "Конро Трейдер". Он утонул в порту.

В четверг, 22 августа, в российском порту "Кавказ", что в Керченском проливе, прогремел взрыв. Атакован паром "Конро Трейдер".

Об этом сообщают OSINT-аналитики "КиберБорошно", этот паром был единственным, который функционировал между Керчью (временно оккупированный Крым) и Россией.

Удар по порту "Кавказ" - что известно

Как сообщал УНИАН, днем в четверг, 22 августа, в оккупированном россиянами Крыму объявили о ракетной опасности из-за угрозы атак. В воинских частях Севастополя включили воздушную тревогу.

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В то же время на Кубани был виден столб дыма. Крымские паблики писали, что пожар мог начаться в районе порта "Кавказ" на Таманском полуострове.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.

Впоследствии российские власти подтвердили атаку на порт "Кавказ". Горел паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.

Во время удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Для тушения парома в порту "Кавказ" привлекли пожарный поезд. Паром затонул.

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