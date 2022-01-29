В США подчеркнули, что на сегодня пока не ясно, намерена ли РФ нападать на Украину. Однако с военной точки зрения у Москвы все подготовлено к вторжению.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину не является неизбежным. Он также добавил, что пока не ясно, планирует ли Москва нападение.

"Конфликт - не неотвратимый. Все еще есть время и место для дипломатии. США вместе с их союзниками предложили России путь, чтобы отвлечь кризис, по направлению к большей безопасности", - сказал Остин на брифинге, комментируя ситуацию вокруг Украины, передает Голос Америки.

По его словам, на сегодня пока не ясно, намерена ли Россия нападать на Украину. Однако с военной точки зрения у Москвы все подготовлено к вторжению.

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"Хотя мы не верим, что президент (России Владимир - ред.) Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, теперь у него есть такая возможность, и у него есть несколько вариантов", - добавил Остин.

Глава Пентагон также предположил, что Россия может прибегнуть к крайне провокационным шагам, таким как признание независимости неподконтрольных Украине регионов - "ДНР" и "ЛНР".

Как писал УНИАН, США на 31 января созвали открытое заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации вокруг Украины.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что даже мысль о возможности войны России с Украиной "неприемлемой".

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