Корабль мог осуществлять глубоководные работы, поднимать серьезные тяжелые элементы, которые затонули, он участвовал в обслуживании подводных лодок.

Спасательное судно "Коммуна" Черноморского флота Российской Федерации было уникальным, оно могло осуществлять глубоководные работы, поднимать серьезные тяжелые элементы, которые затонули. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВС Украины.

По его словам, это судно оккупанты постоянно переоборудовали и модернизировали. Он рассказал, что судно было поисково-спасательным, его применили в важных операциях, в частности, в подъеме элементов на месте, где затонул крейсер "Москва" ЧФ РФ.

"Это была важная единица. Оно переоборудовалось на протяжении всей своей истории. Это судно применялось россиянами для того, чтобы поднимать важные элементы на месте гибели крейсера "Москва". Почему-то из всего состава судно-обеспечительного флота было выбрано именно это судно, что подчеркивает его уникальность, несмотря на его достаточно почтенный возраст", - сказал Плетенчук.

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В момент поражения судно "Коммуна" находилось в бухте Севастополя, поскольку, по словам Плетенчука, силы РФ "прячут" корабли из-за опасности атак украинских сил по российскому флоту.

"Враг к своей тактике добавил еще один элемент - они теперь прячут боевые единицы за судами вспомогательного флота и именно это могло стать причиной поражения именно этой единицы. Они там находятся, потому что не могут выйти на внешний рейд из-за опасности. Более того, они усиливают меры по закрытию бухт от внешний атак. Эту бухту защищает в качестве ПВО общеизвестный малый ракетный корабль "Циклон", который является носителем крылатых ракет, но до сих пор их не применял. "Панцирь-С" стоит у него на борту", - рассказал представитель ВМС.

Операцию по поражению спасательного судна "Коммуна" ЧФ РФ проводили Военно-морские Силы ВСУ. Впрочем, подробностей о том, какими средствами атаковали судно, по словам Плетенчука, Плетенчук, военные раскрывать не могут.

"Мы не можем раскрывать всех технических подробностей. Я могу лишь подтвердить, что ее проводили Военно-морские Силы", - заявил он.

Плетенчук отметил, что уникальность именно этого корабля заключалась в том, что он мог осуществлять глубоководные работы, поднимать серьезные тяжелые элементы, которые затонули. Кроме того, он участвовал в обслуживании подводных лодок.

"Если брать конкретно эту единицу, ее компенсировать в данных условиях невозможно", - сказал представитель ВМС.

Поражение судна "Коммуна" - детали

Как сообщал УНИАН, ВСУ 21 апреля поразили спасательное судно российского флота "Коммуна" крылатой ракетой "Нептун". Это был самый старый действующий военный корабль в мире, выполняющий задачи на передовой линии.

Именно "Коммуна" и ее мини-подводная лодка AS-28 после потопления крейсера "Москва" помогли извлечь части затонувшего корабля и тела экипажа. Без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки. И если одна из подлодок потерпит крушение и опустится на морское дно, у спасателей, привыкших действовать с "Коммуны", не будет возможности добраться до выживших.

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