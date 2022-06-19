При этом кремлевские рупоры отмечают, что "азовцы" якобы "сдались в плен".

Пропагандистские российские СМИ сообщат, что командиров полка "Азов" вывезли на территорию РФ. Это якобы необходимо для проведения "следственных действий".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Кремлевские рупоры отмечают, что защитники Мариуполя "сдались в плен", что не соответствует действительности.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее ответил, где находятся защитники "Азовстали". По его данным, большая часть украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, которые помогают в этом. Тут главное - не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята и девушки, которые сегодня в плену, которые прошли Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас - не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь", - заявил Данилов.

Вас также могут заинтересовать новости: