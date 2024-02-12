На нынешнем этапе войны, нужно каждый месяц уничтожать по меньшей мере 10 тысяч оккупантов, говорит он.

Для эффективного противостояния России нужно мобилизовать и подготовить не менее 250 тысяч защитников, а также уничтожать не менее 10 тысяч российских оккупантов в месяц.

Такое мнение высказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью ТСН в рамках общенационального телемарафона. По словам офицера, пока Украина не имеет оружия, которое уже сейчас может изменить ход войны.

"Я его не вижу, нам бы по оружию сейчас иметь баланс с русскими. Потому что изначально у нас было преимущество в использовании дронов за счет технологичности, тактики их применения. Сейчас этого преимущества нет. Проблема в том, что Россия производит в месяц 100 ракет и 300 дронов типа "шахед" и нам нужно такое оружие, если мы хотим выигрывать. Если наши партнеры хотят, чтобы мы выигрывали, они должны нас обеспечить ракетами большой дальности и дать нам возможность бить по территории врага, по их военным объектам и логистическим путям", - акцентировал Филимонов.

Сейчас идет война, где больше задействован человеческий ресурс и наращивается использование современных технологий, отмечает он. "Я говорю о том, что есть подразделения, которые очень сильно берегут свой личный состав. Есть подразделения, которые его много теряют. Но, к счастью, пока что мы можем делать так, чтобы соотношение на каждом участке фронта, оно было три к одному, десять к одному. То есть, десять убитых россиян за одного нашего бойца. Война "мясная", которая становится более технологичной. Обе стороны активно привлекают БПЛА очень эффективно. Но у россиян очень много артиллерии, очень-очень много "мяса", очень много зэков, которые не заканчиваются", - подчеркнул командир батальона.

Офицер отметил, что сейчас очень важный этап войны для украинской армии и всей украинской нации. "Мы должны сделать все, чтобы пополнить армию, обучить людей. Отстоять пока то, что у нас есть, те 82% территории и дальше как можно больше ослабить врага", - акцентировал Филимонов.

Он считает, что сейчас для Украины лучше всего вести активную оборону, наращивать вооружение и подготовить как можно больше личного состава. "Сейчас, мое личное мнение, мы должны становиться в активную оборону, готовить оборонительные позиции и встречать врага, потому что сейчас инициатива на его стороне. Мы провели контрнаступление, сейчас наша очередь защищаться. Здесь важно, чтобы мы были готовы к этому наступлению врага. Ситуация на самом деле очень тяжелая, понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. Мы должны выстраивать и вести оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав - мобилизовать людей. Нам надо мобилизовать минимум 250 тысяч, потому что без этого мы просто не сможем воевать", - подчеркнул Филимонов.

По мнению офицера, украинцы должны быть готовы к тому, что война до полной победы над врагом может продолжаться долго. "Нам надо готовиться к очень затяжной, тяжелой войне. Мы должны понимать, что Путин и Россия как раз рассчитывают на наше истощение, на истощение наших партнеров. Они реально готовят людей, что они воюют на истощение. Война в долгую им на 100% выгоднее. Для них очень важно иметь какой-то условный мир или условное перемирие с нами, для того, чтобы подготовиться, исправить ошибки, подготовить свой личный состав, вооружиться и напасть с новыми силами", - отметил Филимонов.

Он отметил, что Украине не нужно никакого условного мира или перемирия с врагом, а надо постоянно наращивать количество уничтоженного личного состава российских оккупантов.

"Ни в коем случае. Тот, кто говорит о мире или перемирии, кто говорит об остановке боевых действий - это предатель. У нас одна дорога - уничтожать врага и нам нужно убивать хотя бы 10 тысяч в месяц. Объясню откуда такая цифра, когда мы выбиваем подготовленных и мотивированных, то они вынуждены отправлять на фронт неподготовленных. Это влияет на деморализацию и многое другое. Если мы поставим это на паузу, то за то время они научатся, перегруппируются, вооружатся, починятся, отдохнут и начнут все по новому", - подчеркнул Филимонов.

Он добавил, нужно, чтобы Россия покинула всю территорию Украины, но оккупанты во время условного перемирия этого не сделают. "Если Россия не будет наступать, то это придется делать нам. Поэтому, нам эффективнее держать оборону, уничтожить как можно больше россиян, а потом уже наступать", - резюмировал он.

"Волки Да Винчи": последние новости

Стоит напомнить, что 6 февраля офицер ВСУ Сергей Филимонов стал командиром батальона "Волки Да Винчи" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Командиром 1-го отдельного штурмового батальона им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайла в составе 67 ОМБР ДУК остается Юрий Капустяк.

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