Президент перечислил факторы, от чего зависит ускорение окончания войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил факторы, от чего зависит ускорение завершения войны России против Украины.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

Он выразил уверенность, что украинские защитники и защитницы могут видеть сообщения в иностранных и украинских медиа о том, как долго может продолжаться война России против Украины.

"Одни говорят, что несколько недель. Другие, что несколько лет. Кто-то говорит, что война будет продолжаться до конца этого года, а кто-то советует готовиться к постоянной конфронтации с Россией, пока она будет существовать", - сказал президент.

"Конечно, я также слышу разные прогнозы, имею намного больше различной информации, чем публикуют некоторые СМИ о намерениях и возможности российской армии, о потенциале российской экономики, об эмоциональном состоянии общества в РФ. Все это надо учитывать, прежде чем говорить, сколько еще продлится война. А значит, надо учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России", - добавил глава государства.

"Успехи наших военных на поле боя действительно весомые, очень. Исторически значимые, но еще не достаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше. Санкции против России очень серьезные, экономически болезненные, но еще не достаточные, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию", - отметил Зеленский.

В связи с этим он подчеркнул, что "продвигаем более сильные, более разрушительные" санкции.

"Поэтому на самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько продлится эта война. Я всегда говорю всем нашим партнерам, с которыми обсуждаю этот вопрос, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира. Зависит буквально то, скольких еще украинцев и украинок успеют убить оккупанты. Если кто-то говорит год или годы, я отвечаю: в ваших силах сделать войну значительно короче. Чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции, и тем скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим финансовую поддержку, которую запросили, тем скорее будет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора, - это обязательные для мира, тем скорее закончится война", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "задача номер один - ускорение мира".

"Наши Вооруженные силы выполняют ее блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления, они уже так закошмарили, в правильном смысле этого слова, русскую обычную авиацию, что те вынуждены применять дальнобойные стратегические самолеты", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский заявил, что Россия навсегда проиграла Украину.

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