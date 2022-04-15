Уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни.

Жители Киевской области травмируются из-за ловушек, оставленных российскими оккупантами.

Об этом сообщает МВД Украины на официальной странице в Facebook.

"Оккупанты отступили с Киевщины, но оставили немало ужасных "сюрпризов". Взрывчатка в машинах, растяжки в домах, неразорванных снаряды и мины на дорогах", - говорится в сообщении.

Так, уже зафиксирован ряд трагических фактов, когда пренебрежение предостережениями правоохранителей стоило гражданам не только здоровья, но и жизни.

"Так на Гавронщине местные жители зашли в не обследованный взрывотехниками дом. В подвале российские агрессоры оставили растяжку. Три человека получили травмы. В Бучанском районе бригада электриков направлялась через село Наливайковка. Машина наехала на мину. В результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы различной степени тяжести. Оба потерпевших в настоящее время госпитализированы. К счастью, выжили", - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не "путешествовать" в неисследованных специалистами зонах, не пользоваться лесными дорогами и тропинками, в районах, бывших в оккупации, а также следить за детьми и четко придерживаться инструкций взрывотехников и спасателей.

Напомним, председатель Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.

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