Еще 698 зданий значительно повреждены, а 187 частично повреждены.

В освобожденном от российской оккупации Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий, 115 полностью разрушены.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин со ссылкой на данные спутникового центра ООН Unosat.

"В Ирпене повреждено более 1000 зданий: 115 разрушено полностью, 698 значительно повреждено, 187 частично повреждены. Это - 71% от территории города", - сказано в сообщении.

Так, на основе сделанных спутниковых снимков аналитики ООН Unosat подсчитали примерное количество разрушенных и поврежденных зданий в Ирпене.

"Выявлено не менее 1060 таких объектов жилой и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ООН Unosat, это 4 заведения образования и 3 учреждения здравоохранения. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные являются неполными через незначительную облачность.

28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов, после чего в городе провели зачистку.

Мэр города Александр Маркушин рассказал, что российские военные свирепствовали в Ирпене - уничтожали все на своем пути, расстреливали жителей, издевались над женщинами, детьми и даже трупами.

С 6:00 12 апреля до 9:00 пятницы, 15 апреля, в Киевской области ввели комендантский час.

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