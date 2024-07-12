В частности, Украина должна остановить продвижение России на востоке, отметил Джеймс ОʼБрайен.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, при каких обстоятельствах Украина будет способна оттолкнуть Россию и сохранить функционирование своей экономики. Свое мнение по этому поводу высказал помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен в интервью для Радио свобода.

В частности, он считает, что самым быстрым путем к миру является то, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы выиграть войну.

"Между тем, что мы делаем здесь на этой неделе, и тем, что было сделано в последние месяцы, мы очень уверены, что Украина сможет сказать России: мы можем продолжать воевать и побеждать вас до 2025 года и после, если захотите. В этих обстоятельствах мы считаем, что Украина способна оттолкнуть Россию и сохранить функционирование своей экономики", - сказал ОʼБрайен. Видео дня

Также помощник госсекретаря США объяснил, что для этого должно произойти.

"Украина должна остановить продвижение России на востоке. Мы уже видим, что расхваленное весеннее наступление России уже терпит крах, потому что возвращают часть территорий после того, как весной начала поступать помощь от США и других партнеров", - подчеркнул ОʼБрайен.

Он добавил, что Украина должна держать открытыми свои торговые пути и свои экономические центры. По его убеждению, ключом к этому является ПВО.

"Поэтому на этой неделе президент Байден объявил о целом новом наборе как стратегических, так и сотен тактических систем противовоздушной обороны, которые позволят Украине поддерживать работу экономики и дают надежду и налоговые поступления для общества", - отметил дипломат.

Также он отметил, что Украина должна иметь возможность дестабилизировать огневые позиции России: "И здесь мы также видим реальные последствия".

"Значительная часть Черноморского флота отошла от Крыма. Немало российских самолетов покинули Крым. И способность России обстреливать Украину вблизи сейчас "разваливается". Поэтому с учетом этого мы считаем, что позиция Украины действительно существенно улучшилась. Мы приближаемся к концу года, и Украина сможет сказать России, что мы оттолкнули вас назад", - подчеркнул ОʼБрайен.

Еще он напомнил, что есть 50 миллиардов долларов, потому что "Большая семерка" только что договорилась использовать российские деньги как основу для этого.

"Мы считаем, что это лучшая "точка", чтобы стремиться к миру", - подчеркнул ОʼБрайен.

F-16 для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ожидается, что многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 уже этим летом будут летать в небе Украины. Украина получит боевые самолеты от Дании и Нидерландов.

В то же время, авиационный эксперт Константин Криволап считает, что использование предоставленных Украине самолетов F-16 будет зависеть от того, какие на них будут радары, и какими ракетами они будут оснащены. С их получением начнется еще одна сложная фаза войны.

Вас также могут заинтересовать новости: