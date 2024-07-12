Украина сможет хотя бы частично нейтрализовать российскую ударную авиацию, когда получит самолеты F-16 – они в сочетании с дронами и ракетами дадут хороший эффект.

В июне 1941 года во время операции "Барбаросса" – массированного немецкого вторжения в Россию – за первую неделю было уничтожено более 3500 советских самолетов. Многие из этих самолетов были уничтожены прямо на земле непрерывными ударами по авиабазам. Но в случае Украины было бы опасно считать, что успех в атаках на аэродромы является решением проблемы с господством российских самолетов в воздухе, потому что это не так.

Об этом пишет Центр анализа европейской политики (CEPA). Несмотря на то, что в воздушной войне Украина отстает по численности и вооружению, она, возможно, нашла способ борьбы с российской авиацией. В июне украинские беспилотники во время атаки на аэродром на юге России повредили один, а возможно, и два Су-57 – самые современные российские истребители-невидимки – во время атаки на аэродром на юге России. Это не первый случай, когда российской авиации подрезают крылья.

Атаки на аэродромы с использованием беспилотников, ракет и даже диверсантов уничтожили или повредили десятки самолетов и вертолетов вражеской армии. Но эти удары, как правило, были направлены на авиабазы, расположенные достаточно близко к украинской границе.

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"Именно поэтому эти продырявленные осколками Су-57 должны беспокоить Кремль, и не только потому, что было повреждено много дорогой техники. Атака произошла на авиабазе в Ахтубинске, примерно в 370 милях (около 600 км) от Украины. Если украинские беспилотники могут проникать так глубоко в Россию, и если США дадут разрешение поражать наземными баллистическими ракетами ATACMS цели на всю их дальность в 190 миль (около 300 км), то многочисленные российские аэродромы станут уязвимыми", – объясняется в материале.

Базирование самолетов на аэродромах, расположенных близко к фронту, увеличивает полезную нагрузку и время пребывания самолетов над полем боя, но в то же время делает их более уязвимыми к атакам. Зато базирование самолетов в тылу уменьшает их уязвимость, но одновременно и боевую эффективность, а также увеличивает нагрузку на дефицитные ресурсы, такие как воздушные топливозаправщики для дозаправки в воздухе.

По иронии судьбы, российские военно-воздушные силы оказались под угрозой именно тогда, когда они начинают оказывать решающее влияние на ход войны. Несмотря на то, что Россия имеет больше и лучше самолеты, чем Украина, российские военно-воздушные силы оказались на удивление неэффективными.

Однако в этом году российские пилоты "нашли свою нишу" – сброс гигантских планерных бомб с GPS-наведением. Это оружие не такое точное, как американское JDAM, и оно часто падает на российские города. Но российские бомбы также уничтожают украинскую оборону, что позволило оккупантам продвинуться на фронте.

"Для Украины планерные бомбы являются одной из самых досадных угроз войны. Российские самолеты могут сбрасывать их на расстоянии 40 миль (около 65 км) за линией фронта, за пределами досягаемости украинских зенитных ракет. Взорвать эти бомбардировщики еще до того, как они поднимутся в воздух, – заманчивая перспектива. Однако уничтожить большую военно-воздушную силу противника на земле – Россия имеет более 1 000 истребителей и бомбардировщиков – нелегкое дело. Несмотря на то, что советские ВВС были разгромлены в 1941 году, они смогли восстановиться, и к 1945 году доминировали в небе Восточного фронта", – напоминает автор материала.

Самыми успешными кампаниями по "блокированию" аэродромов являются внезапные атаки на врагов, которые ничего не подозревают и удобно выстроили свои самолеты на взлетно-посадочной полосе. Но это удар, который обычно срабатывает только один раз, пока противник не адаптируется. Россия не может остановить все украинские беспилотники или ракетные атаки на свои авиабазы. Но она может дислоцировать самолеты в укрепленных укрытиях или защищать их с помощью GPS-помех и средств противовоздушной обороны.

Это не означает, что Украина должна прекратить атаковать российские аэродромы. Заставляя Россию размещать свои самолеты дальше в тылу, Украина снизила их эффективность. Перенаправление систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы с линии фронта на оборону авиабаз помогает украинской армии. Новые технологии, такие как устойчивое к помехам GPS-наведение и автономные беспилотники, управляемые искусственным интеллектом, могут позволить украинскому оружию проникать сквозь российскую оборону.

Тем не менее, Украина не может уничтожить вражескую авиацию на земле. Это наводит на мысль о старомодном способе уничтожения самолетов противника – сбивать их в бою "воздух-воздух", как во времена Второй мировой делали американцы. Но украинским воздушным силам не хватает численного и технологического преимущества, которое имели американские войска в 1944 году.

"Вскоре они получат около 65 истребителей F-16 от европейских доноров. Этого мало для достижения превосходства в воздухе. Но в сочетании с беспилотниками и ракетными атаками на аэродромы, Украина может быть способна хотя бы частично нейтрализовать российскую ударную авиацию. Все это создает тревожную возможность. Если западные страны считают, что Украина может уничтожить российскую военно-воздушную компоненту на земле, то, возможно, не будет такой насущной потребности в предоставлении истребителей, которые на самом деле могут изменить ситуацию. Это было бы ошибкой. Воздушная война будет выиграна в воздухе, а не на земле", – резюмировал автор материала.

Война в Украине: это стоит знать

Соединенные Штаты Америки пока не изменили своей позиции относительно нанесения ударов переданными Украине ракетами ATACMS вглубь России – запрет на их применение по объектам, расположенным на территории страны-агрессора, продолжает действовать. Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Тем временем в России испытывают бронированное покрытие, чтобы защитить объекты от атак дронов. Каждая плита весит 30 килограммов, поэтому их потенциально могут установить на нефте- и газохранилищах, складах боеприпасов и объектах энергетической инфраструктуры.

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