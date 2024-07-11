Криволап предостерег от мысли о том, что если условно завтра появятся F-16, на этом закончится война.

Использование предоставленных Украине самолетов F-16 будет зависеть от того, какие на них будут радары, и какими ракетами они будут оснащены. С их получением начнется еще одна сложная фаза войны, считает авиационный эксперт Константин Криволап.

"Диапазон задач, которые может выполнять истребитель, широкий – от охоты за крылатыми ракетами и "Шахедами" до нанесения дальних ударов по территории России. Некоторые ракеты, которыми можно оснастить F-16, могут бить на расстояние до 900 км. Но я думаю, пока этого не будет. Думаю, будет постепенное наращивание мощности и увеличение дальности, на которую нам будет разрешено бить по территории России", – цитирует его слова Freedom.

При этом он предостерег от мысли о том, что если условно завтра появятся F-16, на этом закончится война. По его словам, это только "начало еще одной сложной фазы войны".

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"Для F-16 не проблема сбивать крылатые ракеты. Но я считаю, что у нас самая острая проблема – это КАБы (сверхтяжелые корректируемые авиабомбы). Если бы еще в прошлом году у нас были F-16, наше население бы не знало, что такое КАБы. Лучше всего, если проблему с КАБами будут решать совместно – американский ЗРК Patriot плюс F-16. Радиус действия истребителя по таким целям – до 550 км", – пояснил он.

В то же время Криволап считает, что взлетать F-16 будут с территории Украины. И этому есть веская причина.

"Как только с территории Румынии или Польши полетит хотя бы один самолет и совершит какие-то боевые действия в отношении России, сразу же эта страна будет признана стороной конфликта. Поэтому взлетать F-16 будут с территории Украины. Для истребителей Украина не такая уж и большая страна, имеющегося радиуса действия вполне достаточно. Я не думаю, что истребители будут находиться близко к границе с РФ или линии боевого соприкосновения", – констатировал он.

F-16 для Украины: это стоит знать

Летом 2024 года в украинском небе будут сражаться истребители F-16. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, – будут привезены.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина получит эскадрильи современных многоцелевых американских истребителей F-16. Сейчас правительства Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи F-16 нашему государству.

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