Другого варианта нет: эксперт раскритиковал идею заморозки войны с РФ

Только победа в войне обеспечит существование Украины, считает Сергей Грабский.

Россия вошла в этап своей истории, когда она уже не имеет другого варианта, кроме полного захвата всех украинских территорий. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Сергей Грабский, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Те, кто сейчас говорит, что они против войны - их никто спрашивать не будет. Они пойдут штурмовать польские, литовские, латвийские или эстонские окопы. Такая судьба ждет всех, кто не понимает важности помочь государству и нам самим. Другого варианта существования у нас не будет. Любая заморозка конфликта, любой перерыв позволяет противнику нарастить его военный потенциал", - сказал Грабский.

Он добавил, что в течение месяца враг может производить от 140 до 160 ракет. И если мы дадим ему перерыв - он сможет накопить сотни таких ракет.

Видео дня

"Он уже понял свою роковую ошибку, которую он сделал в начале войны. Думая, что он напугает нас полутора сотнями ракет. Сейчас он такой ошибки не сделает. Он будет запускать по нам сотни ракет и это будет страшнее, чем то, что мы пережили. Мы уже прошли тот этап, когда можно было как-то думать, что война будет решена половинчатыми решениями. Мы вступили в этап тотальной войны и только победа обеспечит существование и нам, и нашим детям", - добавил Грабский.

Мирные переговоры с РФ: важные новости

Ранее журналисты The Times озвучили четыре сценария возможного завершения войны в Украине. Среди них, в частности, сценарий, по которому РФ откажется от любых переговоров, а Соединенные штаты перестанут предоставлять Украине вооружение. По мнению издания, при таком сценарии Украина может потерпеть поражение в войне.

Накануне СМИ цитировали якобы заявление главы ГУР Кирилла Буданова о том, что до лета надо начать серьезные переговоры по завершению войны, поскольку могут начаться процессы, которые будут угрожать существованию Украины. Впоследствии в ГУР МО эту информацию опровергли.

Вас также могут заинтересовать новости: