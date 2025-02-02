Келлог сказал, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней.

Завершение войны в Украине отвечает интересам всего мира, включая и США, заявил спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. Он также заявил, что рассчитывает на достижение прогресса в ближайшей перспективе.

"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим", - сказал он.

Келлог сказал, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней.

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"Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе… Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо прочного мира", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в отличие, от Афганистана, где процесс растянулся на четыре года, в вопросе войны в Украине должно быть "краткосрочное решение для обеих сторон".

Он отметил, что это выгодно также для Соединенных Штатов, и для всего мира.

"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", — отметил он.

Трамп и война в Украине

Дональд Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине.

"Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну. Мы уже проводим серьезные переговоры. Они запланированы и продолжаются. Мы ведем очень важные обсуждения, направленные на то, чтобы положить конец этой войне, достигнув договоренности с Россией", - сказал он.

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