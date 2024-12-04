Украине нужно наращивать свой потенциал, отметил боец.

Угроза наступления России на Украину будет всегда. Даже если сейчас состоится "заморозка" войны, россияне через некоторое время снова нападут, считает офицер спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан" Андрей Мельник (позывной "Фаворит"). Свое мнение он высказал в интервью Украинскому Радио.

"Что касается прекращения войны, то я в это не очень верю, потому что, имея такого соседа, если даже и будет какая-то "заморозка" войны на время когда-то, то я уверен, что через некоторое время это все снова повторится, и мы будем таким себе "вторым Израилем". То есть, у нас всегда будет угроза повторных наступлений", - заявил боец.

По его словам, украинцам нужно быть готовыми к этому:

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"Заморозить - это остаться на тех же позициях, это по сути будет то же самое АТО, только со здоровенной линией фронта. И через некоторое время Россия все равно совершит повторное нападение… Нужно быть готовыми, нужно учиться и, даже если эта "заморозка" начнется, то это время нужно использовать для наращивания своего потенциала".

"Мирные планы" Трампа для Украины - что сообщалось

Напомним, в Reuters со ссылкой на источник сообщили, что у Дональда Трампа есть три основных "мирных плана":

план спецпредставителя по Украине Кейта Келлога,

план избранного вице-президента Джей Ди Вэнса,

план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа.

Сообщалось, что данные планы отличаются в некоторых нюансах, однако все три предусматривают "заморозку" войны по нынешним линиям фронта и отказ от вступления Украины в НАТО.

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