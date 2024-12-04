Российская армия продвигается на Донбассе, захватывая все новые территории, однако на фронте есть еще один "ценный приз" для оккупантов – Херсон. Как пишет Financial Times, украинские власти считают, что Россия готовит масштабное наступление на этом направлении.
"За последний месяц Россия захватила территорию размером примерно в половину Лондона в восточной части Донецкой области, согласно данным Deep State и собственным расчетам FT. Они угрожают удержанию Украиной стратегически важных городов Покровск, Курахово и Великая Новосилка, а также находятся в пределах видимости Днепропетровской области - стержня военных операций Украины на востоке страны", - пишет издание.
Однако Херсон стал бы еще более ценным призом для Росси, отмечает FT, напоминая, что город стал первой региональной столицей Украины, захваченной российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и провел девять месяцев под оккупацией.
Россияне терроризируют мирных жителей дронами
Как пишет издание, с середины лета россияне проводят массированную кампанию по опустошению Херсона, охотясь на его жителей с помощью ударных беспилотников:
"Мирные жители Херсона стали объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне… Машины-убийцы, иногда целыми роями, парят над домами, врываются в здания и преследуют людей на машинах, велосипедах или просто пешком. Их цель - не солдаты или танки, а гражданская жизнь".
Как отмечают власти, с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более чем 9500 атакам с использованием малых беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил Financial Times, что Россия разместила несколько "лучших подразделений беспилотников" на Днепре, чтобы совершенствоватьт боевые приемы и готовить новых операторов.
Украинская сторона подозревает, что Херсон также использовался как "мишени для тренировки". В частности, проект Eyes on Russia Центра информационной устойчивости (CIR), проанализировав атаки беспилотников, обнаружил, что "подавляющее большинство" было совершено по движущимся или неподвижным транспортным средствам - целям, которые "трудно воспроизвести в тестовой среде".
"Беспилотники-убийцы настолько распространены в Херсоне, что многие люди теперь носят с собой маленькие детекторы, которые оповещают их о том, что они парят поблизости", - пишет FT.
Их дальность полета достигает 15 км, они летают на небольшой высоте и мчатся со скоростью более 100 км в час, что затрудняет их отслеживание и уничтожение. Излюбленными их целями являются военные автомобили, машины скорой помощи, полицейские машины, пожарные машины и гуманитарные конвои. Они также атакуют уязвимые, повседневные места: многолюдные рынки, автозаправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.
"Украинские чиновники подозревают, что нападение является частью плана России по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ускорению завоеваний на поле боя и подготовке к потенциальному продвижению через Днепр", - пишет FT.
Прокудин сообщил, что Россия хочет начать здесь новое наступление, добавив, что российские войска собрали "300 лодок для переправы через реку".
Война в Украине - новости
Ранее военный аналитик Денис Попович заявлял, что сейчас Россия и Украина вряд ли будут пытаться организовать крупные наступательные кампании в Херсонской области. Однако контроль над островами на реке Днепр позволит обеим сторонам планировать свои наступательные кампании в будущем, считает эксперт.
Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил о накоплении российских сил в районе Кинбурнской Косы. По его словам, оккупанты планируют наступать в этом регионе, поэтому перебрасывают туда дополнительные единицы вооружения и возводят новые фортификации.