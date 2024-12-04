Прокудин сообщил, что российские войска собрали 300 лодок для переправы через Днепр.

Российская армия продвигается на Донбассе, захватывая все новые территории, однако на фронте есть еще один "ценный приз" для оккупантов – Херсон. Как пишет Financial Times, украинские власти считают, что Россия готовит масштабное наступление на этом направлении.

"За последний месяц Россия захватила территорию размером примерно в половину Лондона в восточной части Донецкой области, согласно данным Deep State и собственным расчетам FT. Они угрожают удержанию Украиной стратегически важных городов Покровск, Курахово и Великая Новосилка, а также находятся в пределах видимости Днепропетровской области - стержня военных операций Украины на востоке страны", - пишет издание.

Однако Херсон стал бы еще более ценным призом для Росси, отмечает FT, напоминая, что город стал первой региональной столицей Украины, захваченной российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и провел девять месяцев под оккупацией.

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Россияне терроризируют мирных жителей дронами

Как пишет издание, с середины лета россияне проводят массированную кампанию по опустошению Херсона, охотясь на его жителей с помощью ударных беспилотников:

"Мирные жители Херсона стали объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне… Машины-убийцы, иногда целыми роями, парят над домами, врываются в здания и преследуют людей на машинах, велосипедах или просто пешком. Их цель - не солдаты или танки, а гражданская жизнь".

Как отмечают власти, с середины июля Херсон и соседние села вдоль западного берега Днепра подверглись более чем 9500 атакам с использованием малых беспилотников, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил Financial Times, что Россия разместила несколько "лучших подразделений беспилотников" на Днепре, чтобы совершенствоватьт боевые приемы и готовить новых операторов.

Украинская сторона подозревает, что Херсон также использовался как "мишени для тренировки". В частности, проект Eyes on Russia Центра информационной устойчивости (CIR), проанализировав атаки беспилотников, обнаружил, что "подавляющее большинство" было совершено по движущимся или неподвижным транспортным средствам - целям, которые "трудно воспроизвести в тестовой среде".

"Беспилотники-убийцы настолько распространены в Херсоне, что многие люди теперь носят с собой маленькие детекторы, которые оповещают их о том, что они парят поблизости", - пишет FT.

Их дальность полета достигает 15 км, они летают на небольшой высоте и мчатся со скоростью более 100 км в час, что затрудняет их отслеживание и уничтожение. Излюбленными их целями являются военные автомобили, машины скорой помощи, полицейские машины, пожарные машины и гуманитарные конвои. Они также атакуют уязвимые, повседневные места: многолюдные рынки, автозаправочные станции, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.

"Украинские чиновники подозревают, что нападение является частью плана России по усилению давления на Киев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ускорению завоеваний на поле боя и подготовке к потенциальному продвижению через Днепр", - пишет FT.

Прокудин сообщил, что Россия хочет начать здесь новое наступление, добавив, что российские войска собрали "300 лодок для переправы через реку".

Война в Украине - новости

Ранее военный аналитик Денис Попович заявлял, что сейчас Россия и Украина вряд ли будут пытаться организовать крупные наступательные кампании в Херсонской области. Однако контроль над островами на реке Днепр позволит обеим сторонам планировать свои наступательные кампании в будущем, считает эксперт.

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил о накоплении российских сил в районе Кинбурнской Косы. По его словам, оккупанты планируют наступать в этом регионе, поэтому перебрасывают туда дополнительные единицы вооружения и возводят новые фортификации.

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