По словам дипломата, война - центральная тема в сознании Путина, он "полон решимости выиграть ее".

Президент РФ Владимир Путин и его окружение уверены, что на войне в Украине "дела идут в правильном направлении", отметил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон, передает Sky News.

По его словам, предполагается, что эта "война на истощение продлится, возможно, еще пару лет": "По сути, мы застряли в прокси-войне в Украине".

"Война - центральная тема в сознании Путина. Он уже потерял интерес к большинству аспектов управления, но он очень предан войне и полон решимости выиграть ее. Он сможет сделать это только в том случае, если сможет сохранить хотя бы впечатление от российской общественной поддержки (на выборах)", - считает Брентон.

Он добавил, что "это не выборы" в привычном понимании: "Это подтверждение национальной поддержки Путина, и цифры говорят о том, что российские власти преуспеют в достижении данной цели".

Вместе с тем, как отметил экс-посол, опросы общественного мнения в РФ предполагают, что Путин имеет 80% поддержки, но "это молчаливое согласие, а не энтузиазм по поводу того, что Путин задумал".

РФ готовится напасть на страны НАТО - что сообщалось

Напомним, по данным немецких спецслужб, Россия может напасть на страны НАТО уже в ближайшее время, удвоив свою военную мощь в течение следующих пяти лет.

Сообщалось, что Москва готовится к фундаментальному конфликту с Западом, о чем свидетельствуют реструктуризация армии, перемещение войск и размещение ракет на западе страны.

Вас также могут заинтересовать новости: