Он говорит, что диктовать мирный договор будет Украина.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза войны РФ против Украины закончится в середине апреля.

Об этом он заявил в эфире телеканала Рада.

Он отметил, что активная фаза закончится в середине апреля. Дальше у армии РФ останется два выхода - мирный договор, либо они останавливаются на месте, и начинается партизанская война. Диктовать мирный договор будем мы.

Арестович добавил, что если начнется партизанщина, то "мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Но и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью ценой жертв или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как".

Война РФ против Украины 2022

Войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

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