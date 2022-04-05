Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза войны РФ против Украины закончится в середине апреля.
Об этом он заявил в эфире телеканала Рада.
Он отметил, что активная фаза закончится в середине апреля. Дальше у армии РФ останется два выхода - мирный договор, либо они останавливаются на месте, и начинается партизанская война. Диктовать мирный договор будем мы.
Арестович добавил, что если начнется партизанщина, то "мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Но и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью ценой жертв или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как".
Война РФ против Украины 2022
Войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию украинского государства.
Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.
Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.
Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.