По его словам, решительное контрнаступление возможно только тогда, когда Украина самостоятельно наладит производство снарядов в рамках отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Предоставление Украине помощи от США, а также предоставление боеприпасов от Европы является очень важным, но вряд ли позволит ВСУ начать решительное контрнаступление. Об этом сказал в интервью OBOZ.UA ветеран войны Олег Симороз.

"Да, военная помощь Соединенных Штатов, наших западных партнеров действительно важна, но военная наука говорит о том, что для проведения наступательных действий твои силы должны превосходить силы врага как минимум в три раза. Это касается и артиллерии, и человеческого ресурса. Поэтому у меня нет такого оптимизма даже после того, как нам дадут больше снарядов. Ведь я понимаю, что эта цифра должна быть значительно больше, чем сейчас", - пояснил он.

По его словам, решительное контрнаступление возможно тогда, когда Украина самостоятельно наладит производство 155-мм снарядов в рамках отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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"То, что давали наши партнеры, было существенной помощью, но, к сожалению, очень часто это также не давало возможности снять ограничения для нашей артиллерии. Надо понимать, что мы не на том уровне, на котором должны быть, в смысле оборонно-промышленного комплекса. Возможно, мы должны снять средства с каких-то неприоритетных объектов финансирования, отраслей и наконец сказать себе правду: время усиливать армию. Возможно, раньше этого было достаточно, но сейчас уже недостаточно. Мы видим это по фронту", - отметил он.

Помощь для Украины

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но Джонсон не вынес его на голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что вопрос предоставления помощи Украине будут рассматривать после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Чешский премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что в настоящее время в рамках инициативы Чехии собраны деньги на покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов для ВСУ.

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