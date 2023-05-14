Сейчас работа над созданием коалиции продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию отметил, что вопрос предоставления Украине истребителей является непростым, однако, по его мнению, создание "коалиции истребителей" все же будет успешным.

Как передает корреспондент УНИАН, во время совместного с канцлером Германии Олафом Шольцом брифинга по результатам предыдущих переговоров Зеленский отметил, что сейчас работа над созданием этой коалиции продолжается.

Президент добавил, что планирует обсудить вопрос предоставления Украине истребителей во время второй части переговоров с Шольцом.

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"Это непростой вопрос. Мы сейчас работаем над созданием "коалиции истребителей" и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех", - сказал он.

В то же время глава государства в очередной раз подчеркнул, что сейчас Россия имеет преимущество в украинском небе, поэтому Украина крайне нуждается в современных боевых самолетах.

Западные самолеты для Украины - что известно

Украина уже много месяцев призывает другие страны предоставить ей современные боевые самолеты, которые значительно бы упростили контрнаступательные действия на фронте и обеспечили бы преимущество украинской армии над армией РФ в небе.

Ранее Зеленский подчеркнул, что у Украины нет времени, чтобы ожидать предоставления истребителей, и контрнаступление начнется без них.

Президент добавил, что самолеты значительно бы облегчили ведение боев, но Украина не может затягивать с контрнаступлением и ждать.

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