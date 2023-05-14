Во время визита в Германию президент подчеркнул, что время для действий - именно сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию заявил, что уже в этом году Украина вместе с партнерами может сделать поражение России в войне против Украины необратимым. По мнению Зеленского, сейчас время, чтобы уже в этом году мир отмечал завершение этой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Берлине президент подчеркнул, что "время для действий - именно сейчас". "Мы все хотим, чтобы эта война наконец закончилась, но закончилась справедливым и честным миром", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и вся Европа должны быть свободными, а украинская и европейская территориальная целостность и безопасность должны быть гарантированы.

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"Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы отмечали завершение этой войны. Уже в этом году можем сделать поражение агрессора необратимым", - уверен глава государства.

Зарубежные визиты Зеленского

После вчерашнего визита в Италию и Ватикан президент Украины впервые после полномасштабного вторжения направился в Германию.

Здесь он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцем и провел с ними переговоры.

Сегодня в немецком Аахене Зеленскому должны вручить международную премию имени Карла Великого за европейские заслуги, лауреатами которой в этом году стали Зеленский и украинский народ.

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