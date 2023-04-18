В издании объяснили, почему звонок между Пекином и Киевом еще не состоялся.

Война в Украине в определенном смысле может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщает Bloomberg в своем материале, такая политика имеет место даже без прямой поддержки Владимира Путина.

Китай использовал войну в своих нуждах. Благодаря определенным политическим играм руководство КНР сумело "вбить клин" между представителями Большой семерки и странами Южной Америки, Африки и Азии.

Также Bloomberg отмечает, что Цзиньпин, возможно, получает преимущество именно от распространения своего "Мирного плана", а не от его потенциальной реализации. Пекину важно показать, что он хочет участвовать в переговорах для остановки войны, однако вступление КНР в эти переговоры может быть рискованной для нее, ведь Китай может "получить ожоги из-за неудачи".

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Эти все предположения подтверждают тот факт, почему прямой разговор между Си Цзиньпинем и Владимиром Зеленским еще не состоялся. В первую очередь в этом не заинтересован Китай из-за того, что он все же постепенно приближается к Москве. Украина не против провести переговоры, несмотря на нечеткий "Мирный план" от КНР.

На площадке международной политики Китай продолжает укреплять свои позиции. Пекин хочет взять на себя роль альтернативы Вашингтону. В том числе он склонял президента Франции Макрона к уменьшению влияния США на Европу.

Политика Китая в отношении войны в Украине: актуальное

Китай считает Украину "исконной территорией" России. В этом случае Пекин действует по принципу своей политики в отношении Тайваня.

В МИД Китая заявили, что Пекин готов сотрудничать с Россией для установления мира в Украине. КНР хочет создать "новую эру" благодаря партнерству с Москвой.

Руководитель Китая Си Цзиньпин не изменил свою позицию относительно российского вторжения в Украину даже после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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