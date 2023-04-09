По его словам, ускорить кризис на Тайване - не в интересах европейцев.

Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналистам после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, пишет Politico. Он снова говорил о своей теории "стратегической автономии" для Европы, предположительно во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой".

По словам президента, Европа сталкивается с большим риском попасть в кризисы, которые "не являются нашими". Макрон считает, что это помешает ей построить свою стратегическую автономию.

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"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить… в наших интересах ли ускорить [кризис] на Тайване? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и взять пример с повестки дня США и чрезмерной реакции Китая", - сказал он.

Макрон отметил, что Европа увеличила свою зависимость от США в вопросе оружия и энергии и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится… у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами", - добавил президент Франции.

Визит Макрона в Китай: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Пекин прибыли французский президент Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Главными темами их визита были война в Украине и отношения между Китаем и Европой.

В ходе переговоров Макрон призвал китайского лидера "привести в чувство" Россию и вернуть всех за стол перговоров. Также они договорились о развитии сотрудничества в военной сфере.

В МИД Китая опубликовали официальное сообщение, в котором заявили, что продолжат играть положительную роль в содействии мирным переговорам.

По мнению Politico, эти переговоры не изменили мнение Си Цзиньпина о войне в Украине.

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