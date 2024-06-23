По словам разведчика, все зависит от количества ракет.

Разрешение США использовать американское оружие для поражения военных целей РФ в оккупированном Крыму "облегчит нам жизнь". Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer.

Однако он считает, если Украине будет разрешено использовать оружие США "на всю так называемую оперативную глубину в России, которую мы можем достичь, конечно, нам будет легче".

По его словам, Крымский полуостров, который захватила Россия в 2014 году и превратила в огромную военную базу, может быть отрезан от поставок и принужден к повиновению.

Видео дня

Известно, что ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что это стало бы ключом к тому, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина перейти к обороне.

"Я абсолютно разделяю мнение генерала Ходжеса. Поэтому мы должны сделать все, чтобы это реализовать", - подчеркнул Буданов.

Следующим шагом должно стать прекращение всех поставок для российской армии в Крым, вместе с "любимым проектом Путина" - Керченским мостом.

В издании напомнили, что Буданов уже был "заочно арестован" Москвой за то, что Крымский мост был серьезно поврежден в 2022 году. Однако разведчик считает это за честь.

По мнению Буданова, ракеты большой дальности ATACMS, которые президент США Джо Байден доставил в Украину в последние месяцы, могут окончательно уничтожить мост. По его словам, те, кто считает, что эти ракеты недостаточно мощные, чтобы выполнить эту работу, ошибаются.

"Они должны прочитать технические инструкции. Вопрос только в их количестве, но в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", - заверил военачальник.

Уничтожение Крымского моста - последние новости

Ранее представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия пытается защитить Крымский мост от морских дронов, установив перед ним баржи. Однако, по его словам, это не является укреплением.

"Это даже не укрепление, это попытки сузить проход. Тогда его легче будет контролировать. Контролируют они его фактически за счет авиации - там постоянно находятся в воздухе как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - отметил он.

В то же время бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что ВСУ используют Крымский мост, как приманку. По его словам, военные не бьют по самому объекту, однако пугают врага тем, что уничтожат его.

Вас также могут заинтересовать новости: