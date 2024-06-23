Из-за большой концентрации авиации, Россия иногда сбивает свои вертолеты и самолеты неподалеку Крымского моста.

Россия пытается защитить Крымский мост от морских дронов, установив перед ним баржи. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал эти попытки.

"Это даже не укрепление, это попытки сузить проход. Тогда его легче будет контролировать. Контролируют они его фактически за счет авиации - там постоянно находятся в воздухе как вертолеты, так и самолеты различных моделей", - сказал Плетенчук.

Он также добавил, что иногда российская ПВО не распознает собственную авиацию и уничтожает ее, поскольку имеет проблемы с распознаванием воздушных целей.

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"Иногда эти вертолеты оказываются под прицелом собственной ПВО. Это для них также уже стала практика. Спрашивают, как это происходит. Ведь Путин говорил, что у них там лучшая система распознавания. Но они ее просто выключают. Поскольку когда она работает - мы ее видим постоянно так же. И поэтому иногда они забывают, что это их вертолеты и по ним отрабатывают. Однако, это побочный эффект большого их присутствия в воздухе. И мы должны признавать, что в восточной части Черного моря по крайней мере господствует российская авиация", - пояснил Плетенчук.

Крымский мост: важные новости

Ранее издание The Telegraph сообщало, что у Украины растет количество вооружения, которым она может ударить по Крымскому мосту. По мнению журналистов, в России понимают неизбежность такого удара, поэтому пытаются защитить сооружение баржами.

Накануне в сети появилась информация о том, что Керченский мост уже якобы не имеет военного значения для оккупантов, поэтому смысла его уничтожать Украине нет. По информации Центра стратегических коммуникаций, такую новость распространяют пропагандистские ресурсы Кремля, которые "перекрутили" слова спикера ВМС Дмитрия Плетенчука в интервью СМИ.

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