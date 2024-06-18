Сообщается, что кремлевские фейкоделы сманипулировали словами спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука относительно моста.

Сообщение о том, что представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Керченский мост уже не имеет военного значения для Украины, - ложь. Такую новость распространяют пропагандистские ресурсы Кремля, сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

"Правда: в интервью "РБК-Украина" он отметил, что сейчас по этому мосту проходит менее четверти армейской логистики России, а такая цифра была достигнута именно благодаря успешной операции по повреждению Керченского моста в 2023 году", - подчеркивают в Центре.

Также добавляется, что в другом интервью для "Суспільне.Крим" Плетенчук заявил, что Крымский мост и в дальнейшем остается одной из стратегических целей Вооруженных сил Украины.

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"Пропаганда распространяет эту манипуляцию, поскольку уже неоднократно подавала незаконно построенный Керченский мост как исключительно "гражданский объект". Однако на самом деле он является одним из коридоров снабжения российской армии. Именно поэтому Силы обороны атаковали и будут атаковать эту цель", - подчеркнули в Центре.

Как сообщал УНИАН, в январе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. Также, он анонсировал увеличение "хлопка" на территории оккупированного Крыма.

Украинские спецслужбы многократно атаковали мост, в результате конструкция уже не может использоваться на полную мощность, поэтому оккупанты привлекают паромы для переправки на полуостров оружия, боеприпасов и тому подобное.

В СБУ отмечают, что мост является законной целью Сил обороны Украины, поскольку нормы международного права и правила ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщало, что РФ использует генераторы дыма, подводные барьеры и системы ПВО для защиты Крымского моста.

В последнее время стало больше "бавовны" на крымском полуострове и в связи с угрозами атак Крымский мост большую часть времени перекрыт. Он находится под усиленной охраной россиян.

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