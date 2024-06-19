У противников все больший дефицит систем противовоздушной обороны, отметил эксперт.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий признал, что украинские воины фактически используют построенный россиянами Крымский мост как приманку.

Украинцы не бьют по самому объекту, но пугают противника тем, что уничтожат его, рассказал военный эксперт во время интервью УНИАН. По его словам, враг из этого сделал "экзистенциальную проблему". "Поэтому, мы уничтожаем очередную ПВО россиян у моста и знаем, что вскоре они привезут новую. К тому же, чтобы привезти туда новую ПВО, они их забирают уже где угодно. Мы уже видели, как забрали последние С-300 с Курильских островов", - отметил собеседник.

Аналитик подчеркнул, что во времена СССР такого нельзя было даже представить, чтобы Дальний Восток остался без прикрытия. Дикий добавил, что у врагов на самом деле не хватает средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что ПВО россиянам хватает на линию боевого соприкосновения, временно оккупированный Крым и свою столицу - Москву.

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"...У россиян чем дальше, тем больше дефицит ПВО. А мы тем временем превратили Крымский полуостров в некую большую Чернобаевку (село в Херсонской области, которое стало мемом, поскольку там россияне много раз несли серьезные потери, - Ред) для российского ПВО. И в качестве приманки мы используем мост. И вот это "перемалывание" С-300 и С-400 в Крыму продолжается", - сказал экс-командир "Айдара".

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После того, как россияне рано утром 24 февраля 2024 года осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию, Киев принял решение силовым путем освобождать оккупированные врагами территориями, в том числе Крым. Крымский мост - это законная цель для защитников нашего государства. На этом вражеском объекте уже не раз раздавались взрывы, он был поврежден, и противникам приходилось его ремонтировать и при этом ограничивать движение транспорта.

Недавно, - 17 июня, в ВСУ сообщили, что наши защитники в Крыму смогли поразить около 15 систем ПВО России, в том числе С-400, С-350 и С-300.

Публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН говорил, что сотни западных самолетов позволят "выбросить" российскую группировку оккупационных войск с полуострова в кратчайшие сроки - для этого понадобится несколько недель.

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