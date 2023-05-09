Более 20 авто пострадали в Шевченковском и Святошинском районах Киева во время ночной атаки дронами с 7 на 8 мая.

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко рассказал о последствиях последних атак россиян на столицу Украины. В частности, речь идет о Святошинском и Шевченковский районы столицы.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что со вчерашнего дня продолжается работа специальной комиссии в Святошинском районе столицы, где в результате падения обломков вражеского "Shahed-136/131" получила повреждения жилая многоэтажка.

"По предварительным данным несущие конструкции не повреждены, но еще раз говорю, что это только предварительные данные. Соответственно, уже после получения экспертного заключения мы перейдем к ремонтным работам. Это относительно дома непосредственно в Святошинском районе", - заявил Бондаренко.

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Секретарь Киевского горсовета добавил, что в Шевченковском районе столицы повреждены только окна в здании.

"С домом в Шевченковском районе ситуация проще, там только повреждены оконные конструкции, поэтому жилищно-эксплуатационные организации вместе с городом уже проводят сначала срочные ремонтные работы по оконным конструкциям и дальше будем говорить о замене непосредственно окон", - сказал Бондаренко.

Он назвал количество авто, пострадавших под атаки столицы вражескими дронами в ночь с 7 на 8 мая. "Имеем информацию о более чем 20 автомобилях, пострадавших и в Шевченковском, и в Святошинском районах", - подчеркнул Бондаренко.

Он напомнил, что пока нет порядка компенсации за поврежденное движимое имущество.

"Но, мы рекомендуем всем киевлянам, имущество которых пострадало в результате атак РФ на Украину, все же документировать эту информацию, потому что после нашей победы, конечно, что вопрос контрибуций будет решаться в установленном порядке. И в том числе, за движимое имущество должна быть компенсация", - пояснил Бондаренко.

Также секретарь Киевского горсовета акцентировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в столице повреждений получили около сотни разнообразных зданий, среди которых и многоквартирные и частные дома, учебные заведения и культуры. В первую очередь в столице ремонтируют и восстанавливают жилые дома, которые пострадали.

"По состоянию на сегодня, как говорил Виталий Кличко, повреждений городу Киеву нанесено более чем на 1 млрд. долларов... По многоквартирным домам мы говорим о 12, которые на сегодня фактически восстановлены", - подчеркнул Бондаренко .

Война в Украине - удары россиян по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 мая враг атаковал Киевщину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все 35 вражеских ударных БпЛА были уничтожены.

В результате этой вражеской атаки беспилотниками на столицу, обломками "Shahed-136/131" был поврежден дом в Святошинском районе столицы. Также были повреждены авто и зафиксировано падение обломков на проезжую часть. Кроме того, в Соломенском районе был поврежден 5-тонный резервуар с дизельным топливом (без возгорания), а на стоянке повреждены 15 грузовых и 5 легковых авто.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Святошинском районе столицы пострадали жилые дома, а также детсад и школа. Самые серьезные разрушения в жилой многоэтажке, где 5 человек получили ранения, само здание имеет значительные повреждения 3-х квартир, а в большинстве остальных помещений выбиты окна.

Сегодня, 9 мая, за две волны российских атак по Украине враг совершил пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Из них 23 уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

По Киеву российский агрессор применил около 15 ракет типа Х-101. Украинская ПВО успешно справилась с защитой столицы, прямых попаданий не допущено.

Отмечалось, что предварительно в результате падения обломков ракеты, сбитой над Киевом, произошло возгорание на территории частного домовладения в Голосеевском районе столицы. В Шевченковском районе были обнаружены обломки на проезжей части.

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