В военной администрации отмечают, что в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

В ночь на 4 мая россияне совершили очередную воздушную атаку на Киев, направив на столицу дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Воздушная тревога в городе длилась более 3,5 часов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Отмечается, что это уже третья воздушная атака Киева за четыре майских дня.

"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года! Эти ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. Рашисты совершили нападение на Киев с применением барражирующих бесприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно баллистического типа", - отметили в КГВА и добавили, что окончательно тип примененных ракет будет определен только после экспертизы остатков.

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В военной администрации отмечают, что в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.

"По оперативным сводкам - без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных поврежденные застройке города они не нанесли", - добавили в КМВА.

В 06:52 в КМВА уточнили, что в результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки беспилотника. Информация о пожаре не подтвердилась.

"Без пострадавших среди населения и без существенных повреждений прилегающей территории", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога 4 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 4 мая 2023 года, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Жителей Киевской области предупреждали об угрозе обстрелов.

Жители столицы слышали звуки взрывов, предположительно, это работала противовоздушная оборона. Воздушная тревога была отменена в 06:03 утра.

Перед этим, 3 мая, в Посольстве США предупредили, что в Украине существует повышенная угроза ракетных атак со стороны Российской Федерации. Речь идет в частности о Киеве и Киевской области.

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