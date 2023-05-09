ПВО успешно справилась с защитой столицы, прямых попаданий не допущено.

В ходе ночной атаки по Киеву российский агрессор применил около 15 ракет типа Х-101. Ни одна не смогла поразить назначенную ей цель, сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что сегодняшняя воздушная атака по Киеву – уже пятая с начала мая и самая мощная из всех.

"Нынешняя ночная атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Напомню, что накануне рашисты намеренно задействовали рекордное количество "Shahed", чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева. Но, как и на фронте, планы агрессора провалились", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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По его словам, украинские бойцы смогли отбить воздушный налет на столицу, не допустив ни одного попадания ракеты по заданной цели.

"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей! Попаданий не допущено. Предварительно, без жертв и серьезных разрушений в результате падения обломков", – заявил он.

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Ранее сегодня в КГВА сообщили, что в результате ночной атаки на Киев обломки одной из сбитых ракет упали на территории частного домовладения, вызвав там пожар. О пострадавших пока ничего не известно.

Непосредственно на фронте за последние сутки отражены более 40 попыток врага наступать вглубь украинской территории. Самые горячие направление – Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское.

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