Спикер отметил, что даже когда украинская ПВО успешно отрабатывает вражеские цели, надо понимать, что все сбитые объекты в любом случае упадут на землю.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали попадание обломков сбитого дрона в многоэтажный дом в Киеве после ночной российской атаки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.

"Хоть ПВО в Киеве отработала на 100%, но имеем поражение домов, а также автомобильной техники", - сказал Игнат.

Видео дня

При этом, спикер отметил, что даже когда украинская ПВО успешно отрабатывает вражеские цели, надо понимать, что все сбитые объекты в любом случае упадут на землю.

"И поэтому, соблюдать элементарные правила безопасности все же нужно. По крайней мере надо отходить от окон, сохранять правила двух стен, и конечно, кто имеет возможность, лучше уйти в укрытие. От того направления зависит ваша жизнь и здоровье ваших близких", - сказал Игнат.

Также он добавил, что от взрывных волн, которые этой ночью были в небе над столицей, будут вылетать стекла.

"Стекло не выдерживает взрывной волны. Если относительно рядом взрыв - то будет ударная волна, и поэтому и окон мало шансов "выжить" в такой ситуации", - отметил Игнат.

При этом, как отметил представитель, что дроны, которые сбиваются зенитными ракетами в небе, не всегда могут быть уничтожены в воздухе полностью.

"Может быть поражена его часть, именно которая несущая - это фузеляж, двигатель и т.д. навигация, электроника, но боевая часть может остаться не пораженной, но он будет падать, и таким образом, уже на Земле, может быть взрыв от дрона", - рассказал Игнат.

Атака дронами на Киев 8 мая - детали

В ходе ночной атаки 8 мая над Киевской областью были слышны взрывы. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушное командование "Центр" Воздушных Сил, во взаимодействии со составляющими Сил обороны Украины, уничтожены все 35 "Shahed-136/131".

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что этой ночью была самая массированная атака россиян на Киев с начала полномасштабного вторжения. Он отметил, что никто из горожан не погиб в результате этой атаки. В то же время есть повреждения ряда объектов. В частности, по словам Кличко, пострадали жилые дома, а также детсад и школа. Самые серьезные разрушения есть жилой многоэтажке в Святошинском районе.