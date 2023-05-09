На текущий момент нет данных о попаданиях ракет по целям на территории столицы.

В результате падения обломков ракеты, сбитой над Киевом, произошло возгорание на территории частного домовладения в Голосеевском районе столицы. Данных о пострадавших нет, сообщает Киевская военная горадминистрация.

"Предварительные последствия сбивания вражеских ракет над столицей в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части", – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что данных о пострадавших на текущий момент нет.

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Воздушный налет в ночь на 9 мая

С вечера 8 мая российский агрессор начал "праздновать" свою версию "Дня Победы" обстрелами украинской территории из наземных ракетных комплексов. Под удар попали Харьковщина, Днепр и Запорожский регион.

Около 4 утра 9 мая агрессор предпринял более масштабную ракетную атаку с использованием стратегической авиации. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Киеве и других городах работала ПВО.

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