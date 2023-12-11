Сейчас специалисты изучают, какие ракеты выпустила Россия по стране.

Когда по Украине Россия запускает баллистические ракеты с высокой скоростью, то может быть так, что сигнал тревоги раздается вместе со взрывами.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя ситуацию, когда сегодня утром сигнал тревоги в Киеве и области сработал после работы ПВО.

Он отметил, что это уже не первый раз, когда тревога включается одновременно со взрывами. "Враг тщательно планирует свои операции с запуском баллистики", - сказал он. По его словам, ракеты запускают из Крыма, с оккупированных территорий и поскольку расстояние очень малое, а скорость ракеты очень высокая, то иногда есть меньше минуты,чтобы среагировать, поэтому так происходит.

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Игнат отметил, что сейчас определяется тип ракет, которые были запущены по Украине. По его словам, работают специалисты, которые документируют очередные преступления России, изучают обломки ракет. "Есть специальные подразделения, которые могут идентифицировать. Это сделать не так просто. Потому что ракеты, которые уничтожаются в воздухе, взрываются и разлетаются на маленькие куски, которые потом горят. Поэтому надо дождаться пока соответствующие специалисты, в частности, это подразделения Национальной полиции смогут идентифицировать цели – будь то баллистические ракеты "Искандер-М" или зенитные управляемые ракеты, которые также бьют по баллистическим траекториям С-400", - сказал представитель Воздушных сил.

Ночная атака на Киев

Около 4 утра 11 декабря российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. По данным Воздушных сил, удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Также в ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма. Все вражеские дроны были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

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