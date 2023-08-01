Противник не добился поставленной цели и понес потери, отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Минувшей ночью на северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. По его информации, четырех вооруженных лиц заметили пограничники 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, что заставило его отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", - отметил Наев.

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По данным ГПСУ, инцидент произошел в пределах Семеновской громады.

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Как сообщал УНИАН, в июле Сергей Наев информировал о ряде попыток российских ДРГ зайти на территорию Украины, осуществленных в районе Сумской и Черниговской областей. Все они были неудачными.

21 июля Центр национального сопротивления заявил, что россияне разместили новых диверсантов на границе с Украиной. Речь шла о переброшенном отряде 24-й отдельной гвардейской бригады специального значения из Читы в Брянскую область для проведения, в частности, диверсионных действий на территории Украины.

На днях военное командование Украины заявило о решении усилить защиту на северной границе Украины в связи с переброской боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

В настоящее время на территории Беларуси находится более пяти тысяч российских наемников, они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной. В ГПСУ информировали, что рядом с украинско-беларуской границей не фиксируется перемещение ни техники, ни личного состава каких-либо вражеских подразделений.

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