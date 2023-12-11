Дроны враг запускал с территории оккупированного Крыма, а ракеты - из РФ.

В ночь на 11 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. Там уточнили, что всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА Shahed-136/131.

"Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - на Николаевщине. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, около 4 утра 11 декабря российские оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ.

"Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр"".

Ракетные удары по Киеву

Сегодня в 4 часа утра в Киеве прозвучала серия взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.

Утром 8 декабря российские оккупанты атаковали Киев с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Силы и средства ПВО все ракеты, летевшие на столицу, уничтожили на подлете к городу.

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