Киев принимает необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города

В Киеве принимаются необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города, также осуществляются меры по разблокированию улиц города и улучшению сообщения внутри.

Об этом сообщил председатель ОВА Николай Жирнов.

"Всегда существует опасность авиационных и ракетных ударов. Пока идет война, столица должна быть готова к обороне! Несмотря на то, что неделя была относительно спокойной, в течение последних двух дней были нанесены ракетные удары по инфраструктуре столицы в Дарницком районе и пригороде – в районе Вишневого. В результате ударов погиб 1 человек. Пожары ликвидированы", - отметил Жирнов.

В связи со значительным прибытием жителей столицы, он напомнил, что город до сих пор остается опасным.

"Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, которые должны проживать за пределами города – не возвращаться. На этой неделе гуманитарный штаб продолжал свою работу. Обеспечивал медикаментами, питанием, питьевой водой и другими средствами клинические больницы, военные подразделения и горожан, которые в этом нуждались. Всего передано около 20 тонн гуманитарного груза", - рассказал Жернов.

По его словам, в городе возникли проблемы из-за скопления авто на дорогах.

"Во-первых. Парковать машины начинают в неположенных местах. В случае нарушений правил парковки, авто будут эвакуировать на штрафплощадки. Во-вторых. Из-за пробок на дорогах, люди на машинах ездят по полосе общественного транспорта. Мы напоминаем всем водителям, что это нарушение правил дорожного движения! Полосой общественного транспорта может ездить только общественный транспорт, машины служб критической инфраструктуры и военные в случае такой необходимости", - напомнил председатель ОВА.

Также Киевлян в очередной раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и каждый раз следовать в укрытие.

Напомним, киевлянам рассказали за сколько минут долетают ракеты из Крыма и Беларуси.

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